La reine Elizabeth II au volant d'une voiture? Il semblerait que ce soit presque terminé. Selon «The Sunday Times», la mère du prince Charles aurait accepté de suivre le conseil de son équipe de sécurité. Celui d'être accompagnée par un chauffeur chaque fois qu'elle se trouve sur les routes publiques. Cette décision intervient suite à l'accident causé par son époux le prince Philip, en janvier dernier.

En revanche, elle pourra toujours conduire l'un de ses nombreux véhicules, Jaguar, Range Rover ou encore Land Rover, pour arpenter les routes privées de ses vastes propriétés.

La reine n'a pas besoin d'avoir un permis de conduire

Quand, le 17 janvier 2019, le duc d’Edimbourg avait percuté une voiture faisant deux blessés légers, alors qu’il sortait du domaine royal de Sandringham, les Anglais s’étaient interrogés sur le fait qu’il conduise encore à 97 ans. Et pour couronner le tout, il avait choqué le pays, deux jours après cet accident, lorsqu'il a été vu sans ceinture de sécurité.

Finalement le prince Philip avait annoncé, près d’un mois plus tard, qu’il renonçait volontairement à son permis de conduire. Elizabeth elle n’a pas à se poser cette question: un permis de conduire, elle n’en a pas. Pour la simple et bonne raison que selon la loi britannique, elle n'en a pas besoin car les permis sont délivrés en son nom. De plus, elle n'est pas tenue à respecter le règlement et les lois régissant la conduite. (Le Matin)