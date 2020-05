Carice Van Houten est connue pour son rôle en tant que Melisandre d'Asshaï dans «Game of Thrones». L'actrice est revenue sur le tournage de la série culte dans les colonnes d'«Insider». Elle parle notamment de ses nombreuses scènes où on la voit nue.

Aujourd'hui, la Néerlandaise de 43 ans pense que cette nudité n'était pas tout le temps nécessaire. «Rétrospectivement, je me suis dit: «Pourquoi cette scène devait-elle être nue?» J’ai toujours été très libre et j’ai défendu la nudité parce que je me suis dit: «Pourquoi peut-on voir une mitraillette et pas un téton?» Je trouvais ça tellement bizarre», commence-t-elle.

«Nous n’avons pas besoin de voir des seins»

Le lancement du mouvement Me Too a changé sa vision sur sa carrière. «Je suis devenue très consciente du regard masculin. Ce n’est pas tant que je blâmais quelqu’un, mais c’est comme ça que le mouvement m’a affectée...» Elle a désormais tiré des leçons de ses anciens choix et les applique à ses autres projets. «Il n’y a pas besoin de montrer de la nudité pour créer de l’intimité. Nous n’avons pas besoin de voir des seins», souligne-t-elle.

La dernière saison a eu quelques «maladresses»

Dans la même interview, elle revient sur les nombreuses critiques que la série a reçues lors de la dernière saison. Si la comédienne admet volontiers que ce volet comportait des «maladresses», elle pense que les fans sont énervés pour une autre raison: «Si les gens ont été déçus à ce point, c’est parce que les saisons précédentes étaient vraiment excellentes. Du coup, ça ressemble à de l’ingratitude. Oui, les gens ont passé un moment extraordinaire, et par conséquent ils ne peuvent qu’être déçus par une fin qui ne peut pas correspondre parfaitement à leurs attentes.»

Elle termine en précisant: «Bien sûr, on doit faire face à beaucoup de critiques, mais à mon sens, ça témoigne surtout du niveau de qualité atteint par la série.»

FDA