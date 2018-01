En couple officiellement depuis juillet 2017, Ellen Page et sa compagne Emma Portner se sont dit «oui», à l'abri de tout regard. Elles ont toutefois révélé leur mariage sur Instagram, aujourd'hui.

«Je n’arrive pas à croire que cette femme extraordinaire est ma femme», a confié l'actrice de 30 ans en légende d’une photo montrant sa main et celle de sa compagne, la danseuse et professeure de jazz contemporain, ornées d’alliances.

Auparavant, Ellen Page était en couple avec l’artiste Samantha Thomas. Elles avaient rompu au début de l’année 2017.

Voilà bientôt quatre ans que l’actrice de «Inception» a fait son coming-out. On se souvient de son émouvante déclaration, prononcée lors d'une conférence LGBT à Las Vegas (USA), en février 2014: «Je suis là aujourd’hui parce que je suis gay. Et parce que je peux peut-être faire la différence et permettre aux autres d’avoir une vie plus facile. (...) Je suis fatiguée de me cacher et de mentir par omission. J’ai souffert pendant des années parce que j’avais peur de le dire. Mon esprit a souffert, ma santé mentale a souffert et mes relations avec les autres en pâtissaient.»

Et d'ajouter: «Je suis jeune, oui, mais j’ai appris que l’amour, la beauté de l’amour, la joie de l’amour et même la douleur de l’amour, est le cadeau le plus incroyable qu’un humain puisse donner et recevoir. Nous méritons d’être aimés de la même façon, sans honte ni compromis». (Le Matin)