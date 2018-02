Invitée à prononcer un discours à la CPAC, la conférence réunissant les Conservateurs américains, Marion Maréchal Le Pen a attiré l'attention d'Ellie Goulding. Pas par ses propos, mais parce que la nièce de Marine Le Pen avait choisi un titre de la Britannique pour sa sortie de scène. C'est en effet sur «Burn» que la Française a pris congé de l'audience. Et ça, ça n'a pas du tout plu à Ellie.

Sur Twitter, l'artiste a expliqué qu'elle n'avait pas donné son accord pour que sa chanson soit utilisée par Marine Le Pen. «N'utilisez plus ma musique à l'avenir», a-t-elle écrit. Visiblement pas très calée en Le Pen, Ellie Goulding a confondu la tante et la nièce.

I did not give Marine Le Pen permission to use my song at the CPAC. @MLP_officiel Do not use my music in future.