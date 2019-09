Ellie Goulding a épousé son fiancé, le marchand d’art Caspar Jopling, à York, en Angleterre. La star de la pop a dit «oui» ce samedi 31 août, à la cathédrale de York. Elle est arrivée dans un minivan Volkswagen, vêtue d’une longue robe blanche dessinée par Natacha Ramsay-Levy, créatrice chez Chloé, et portant un voile assorti.

Parmi les invités, on peut noter Katy Perry et son fiancé Orlando Bloom, Sienna Miller, James Blunt ou encore Sarah, duchesse de York, et ses filles.

Après la cérémonie, les époux ont échangé un baiser à la cathédrale avant de sauter dans une voiture de collection et de se diriger vers Castle Howard, un château des environs, pour la réception.