Le lundi 30 mars, Elodie Gossuin a participé au live Instagram de Sylvie Tellier. Miss France 2001 a alors évoqué son pire souvenir en tant que reine de beauté. En mai 2001, elle s'était envolée pour Miss Univers. Donald Trump, alors à la tête du concours de beauté, avait tenté de la disqualifier, affirmant qu’elle était transgenre. «Mon plus grand traumatisme, c'est Miss Univers. Je n'ai pas forcément envie de revoir Donald Trump, vois-tu», s’est ainsi souvenue l’animatrice rdio, avant de revenir sur l’origine de cette rumeur.

«Parce que j'avais deux grandes mains»

Lorsque Sylvie Tellier lui a demandé d’où était née la fausse supposition de l’actuel président américain, l’ex-Miss a répondu: «De ce que j'ai su, parce que ça n'a pas pu aboutir en termes de plainte, c'est qu'au même moment en France, il y avait l'élection de Miss trans. Et pour eux trans, c'est France. Et il y avait un journal sponsor de l'élection qui était tout à fait sérieux, mais qui a repris un article français d'un site satirique, Le Gorafi. Ils l'ont pris au premier degré et ont dit que j'étais un homme parce que j'avais deux grandes mains.»

Une situation face à laquelle Elodie Gossuin s’était sentie impuissante. «A l'époque, on m'avait enfermée dans ma chambre d'hôtel sans téléphone, sans contact extérieur, a-t-elle ajouté. Aujourd'hui, c'est impossible de rester seul au monde face à une situation comme celle-ci, avec les réseaux sociaux.» En terminant dans le top 10 du concours, la candidate a malgré tout eu droit aux félicitations de Donald Trump, dont elle se serait visiblement bien passée.

