L'actrice l'aurait révélé lors d'une interview pour la promotion de leur nouveau film, Last Christmas. « Tu es apparu à l'écran dans Crazy Rich Asians (le dernier film de l'acteur) et je me suis dit "Oh mon Dieu, c'est l'homme le plus beau que j'ai vu de ma vie" », a-t-elle expliqué à son confrère devant les caméras d'Entertainment Tonight.

Un aveu qui semble avoir gêné l'acteur. « Je vais encore plus rougir », a-t-il avoué. Henry Golding cartonne depuis son apparition dans la comédie, sortie l'année dernière. Le réalisateur de Last Christmas, Paul Feig, a d'ailleurs avoué que c'est en le voyant dans le film qu'il a décidé de le choisir. « Le studio ne savait pas s'il allait devenir une star. Mais Crazy Rich Asians est sorti et a tellement bien marché qu'on s'est dit "Hey, voilà un super mec pour le rôle", et c'était Henry », a-t-il expliqué.

Dans Last Christmas, Emilia Clarke interprète une femme qui n'a plus goût à la vie, et va rencontrer le personnage d'Henry Golding, un étranger qui va réussir à lui redonner espoir et bonheur. Le film a été co-écrit par Emma Thompson, qui est également à l'affiche.

Cover Media / lematin.ch