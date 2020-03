Emilia Clarke offre à ses fans la chance de dîner virtuellement avec elle, en faisant un don au fonds d’aide contre le coronavirus qu’elle a mis en place. L’actrice espère récolter 310'000 dollars par le biais de son organisation, SameYou, pour l’aider à se battre contre la propagation de la Covid-19.

«Que diriez-vous de dîner virtuellement avec moi? Si vous donnez, 12 heureux gagnants me rejoindront, et on fera un dîner improvisé, que l’on cuisinera et mangera ensemble. On discutera de plein de choses, du confinement, de la peur, de vidéos drôles, et du fait que, vous savez, je ne sais pas cuisiner. Ça va être drôle et intéressant», a-t-elle expliqué dans une vidéo sur Instagram, qu’elle a légendée en expliquant le but de sa campagne.

Libérer des lits d'hôpital

Son fonds aidera « les patients souffrant d’une attaque ou de problèmes cérébraux », un mal contre lequel elle s'est elle-même battue. «Ce fonds aidera à libérer des lits d’hôpital, dont on a besoin pour gérer l’épidémie, et à aider ceux qui ont besoin d’un endroit pour se remettre. 100% de votre générosité aidera à financer des cliniques de convalescence virtuelles ces prochaines semaines. C’est une lourde tâche et je vous demande beaucoup, mais vous êtes de bonnes âmes, donc je sais que vous m’aiderez», a-t-elle ajouté.

Emilia Clarke a lancé SameYou en 2019, afin d’aider les personnes victimes d’une attaque cérébrale. Elle avait elle-même subi deux anévrismes cérébraux, en 2011 et 2013.

Cover Media