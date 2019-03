On n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Emily Ratajkowski est mannequin, actrice, influenceuse, mais aussi une créatrice de mode. Et quoi de mieux pour mettre en évidence sa dernière ligne de maillot de bain que de le porter et d'en faire profiter Instagram?

L'Américaine de 27 ans vient de poster un cliché qui a comme un goût d'été. Montrant juste ses fesses dans ce costume une pièce, elle a ravi ses 22,2 millions de suiveurs. «C'est de l'art», «Sublime», peut-on notamment lire. Ou sur un ton plus drôle: «J'espère que c'est un effet sur la photo et que tu n'as pas encore enfumé l'appart avec tes cigarettes mentholées! Si je rentre et que ça pue tu fais une croix sur ton week-end.»

La publication est un vrai succès dès son partage après seulement 10 heures, elle obtient presque un million de «j'aime».

Emily Ratajkowski plaît et garde la pêche! (Le Matin)