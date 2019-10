Emily Ratajkowsi va devoir s'expliquer sur l’utilisation d'une photo ne lui appartenant pas. La star avait publié un cliché d’elle portant un bouquet de fleurs lui recouvrant le visage dans une de ses stories Instagram avec la légende «Humeur pour toujours».

Seul problème, le cliché a été pris par le paparazzo Robert O’Neil dans les rues de New York et elle ne lui a jamais demandé l’autorisation pour utiliser cette photo, ni ne l'a rétribué. Résultat, comme le relaye «The Blast», le photographe a porté plainte contre la jeune femme de 28 ans, ainsi que contre sa société, Emrata Holdings Inc., et il demande des dommages.

Plusieurs stars ont eu ce problème

Emily Ratajkowski n'a pas encore répondu à la procédure engagée contre elle, mais elle pourra demander conseils à ses amis célèbres. En effet, elle n’est pas la seule ces derniers temps à être traînée en justice pour des faits similaires. Avant elle, Gigi Hadid, Justin Bieber ou encore Jennifer Lopez ont dû justifier l’utilisation d’une photo ne leur appartenant pas pour promouvoir leurs réseaux sociaux.

Cover Media