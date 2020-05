Holly Marie Combs jette l’anathème sur Donald Trump après avoir perdu son grand-père, victime du coronavirus.

«Mon grand-père est mort aujourd’hui. Il a voté pour toi, a-t-elle tweeté. Il t'a cru quand tu as dit que ce virus n’était pas plus grave qu’une grippe. Il a cru chaque mensonge que tu as marmonné et bredouillé. Il est mort aujourd’hui du Covid-19, un jour après son 66e anniversaire de mariage. Tu es une disgrâce pour la race humaine.»

Même si la star de «Charmed» a été soutenue par bon nombre de ses followers, elle s’est également attirée les foudres des supporters du président. «Son 66e anniversaire de mariage? Combien de temps espérais-tu que des nonagénaires puissent encore vivre?» a été jusqu’à demander un internaute. L’actrice a alors répondu : «Il aurait eu 90 ans le 23 juin de cette année mais merci de demander.»

Les «robots de Trump»

Plus tard, Holly Marie Combs a déclaré qu’elle ne répondrait plus aux «robots de Trump». «Ils ne font rien d’autre que diviser et causer la discorde. Ignorez-les ou mieux encore dénoncez-les», a-t-elle tweeté.

Récemment, Donald Trump s’est illustré en suggérant que la population pourrait s’injecter du désinfectant afin de se protéger contre le coronavirus. Les Etats-Unis ont connu depuis une hausse des intoxications au détergent.

Cover Media