Suite à ses propos polémiques sur le plateau de BFM TV mercredi dernier, l'ex-animatrice Brigitte Lahaie a été lourdement descendue sur les réseaux sociaux. Le collectif de 100 femmes, dont elle fait partie, signataires de la tribune reconnaissant aux hommes «une liberté d'importuner», s'est également désolidarisé de son discours. «Nous sommes une très large majorité à considérer que ces propos sont insultants envers les femmes victimes de violences sexuelles et de viols», s'est indigné le collectif dans un communiqué.

Dans la tourmente, Brigitte Lahaie avait notamment expliqué sur Twitter se sentir blessée par ces accusations, tout en les pardonnant.

Depuis tant d’années, j’aide les femmes à aimer leur corps, à se sentir des êtres libres de jouir ou de ne pas jouir. J’ai bien avant d’autres soutenu les associations Stop aux Violences Sexuelles et Ennocence. Les accusations portées contre moi me blessent mais je les pardonne. — Brigitte Lahaie (@BrigitteLahaie1) 11 janvier 2018

Lors d'un entretien accordé à TV5 Monde qui sera diffusé ce vendredi à 18 h 50, celle qui avait déclaré que l'on pouvait tout à fait «jouir lors d'un viol» est revenue sur ses propos, regrettant d'avoir été «mal comprise». «Je regrette que cela ait été sorti de son contexte. C'est malheureusement une vérité. J'aurais peut-être dû ajouter ce malheureusement, ce qui rend souvent la reconstruction encore plus compliquée d'ailleurs», a-t-elle expliqué.

Visiblement très marquée, l'ancienne animatrice de RMC a confié ne pas avoir «vécu une journée très agréable», avant de fondre en larmes et de présenter ses excuses. «Mais est-ce que je peux regretter de dire les choses telles qu'elles sont? Évidemment que je ne l'ai pas dit pour blesser. Je sais que c'est à la mode aujourd'hui. On dit quelque chose, c'est repris par les réseaux sociaux, on est lynché, et il faut faire ses excuses. Si c'est comme ça que le monde marche, alors ok je présente mes excuses.»

Et d'ajouter:«Je suis une femme qui a souffert dans sa chair et qui depuis trente ans aide les femmes à se libérer. C'est tout. Et quand on est incomprise à ce point, c'est vrai que ça fait mal», a-t-elle conclu, très émue. (Le Matin)