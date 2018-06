Si aujourd'hui tout va bien entre Cyril Hanouna et son ex-chroniqueuse, Enora Malagré, cela n'a pas toujours été le cas.

En particulier durant l'été 2017, le présentateur n'avait pas du tout apprécié que la Française de 37 ans quitte «Touche pas à mon poste». «C'était la guerre. Il m’en a grave voulu, et je comprends. On sortait d’une année où on s’était engueulés toute l’année. Il était trop dur avec moi, tout le monde me le disait et il me parlait mal», a-t-elle confié lors d'une interview à Jeremstar.

C'est donc seule, qu'elle a encaissé le dur retour à la réalité: «Les quatre premiers mois, j’étais un peu en dépression. J’étais complètement perdue, dans un gouffre. Tu existes médiatiquement pendant sept ans, et d’un coup c’est un peu le no man’s land, le désert.»

Loin des projecteurs, Enora Malagré a expliqué à quoi ressemblait son quotidien après 8 ans de service à la télévision: «C'est le téléphone qui ne sonne plus. C'est des journées qui sont vides. Je suis partie avant la fin de la saison, donc qu’est-ce que tu fais de tes journées? À part bouffer et dormir, pas grand chose…»

D'habitude très entourée, elle a vu ses camarades se faire plus discrets. «C’est là que tu vois qui est là et qui n’est pas là. Il y a des gens avec qui j’ai passé huit ans de ma vie, quotidiennement.» Ceux-là ont disparu «du jour au lendemain. C'est un truc de fou! Il y a des gens que tu voyais moins qui sont toujours là et bien sûr, ta famille et tes potes d'enfance. Finalement ça m'a remis dans l'axe.»

(Le Matin)