Enora Malagré ne doit pas regretter son départ de «Touche pas à mon poste», sur C8. Six mois après avoir quitté Cyril Hanouna et son équipe, l'ex-chroniqueuse est partie en voyage aux Philippines en compagnie de Salim et Linda, qui avaient remporté la victoire dans «Pékin Express», sur M6, en 2013.

Et la Française de 37 ans a bien fait de les suivre. Les images que le trio a tournées sur place ont de quoi faire rêver. On les voit se baigner dans les chutes du Kawasan, sur l'île de Cebu. Ils ont ensuite pris un avion en direction de Siargao pour admirer depuis le ciel l'impressionnant lagon de Sugba. Les trois amis ont aussi fait une halte à Cloud 9, l'endroit préféré des surfeurs. «Un des plus beaux voyages que j'ai faits», a confié Enora sur Instagram. On la croit sur parole!

(Le Matin)