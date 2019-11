Enrique Iglesias a annulé trois concerts suite à des suspicions de fraude de la part d'une des sociétés chargées de l'organisation de sa tournée.

Le chanteur devait se produire en Croatie, en Lettonie et en Biélorussie en décembre, mais les concerts ont été brusquement annulés, une déclaration publiée sur le site web de l'agence lettone Bilesu Serviss affirmant que les représentants de la star à la Creative Arts Agency ont annulé les trois dates car les promoteurs n'ont pas rempli leur part d'un contrat visant à organiser les concerts.

«Malheureusement, avec regrets, après mûre réflexion et après avoir épuisé toutes les solutions possibles, nous avons été obligés d'annuler les prochains concert à Zagreb, Riga et Minsk», peut-on lire sur le site.

«ArtBG, qui est l'organisateur, le producteur et le promoteur de la tournée, ne s'est pas conformé à ses obligations contractuelles vis-à-vis des lieux et de tous les éléments de production de ces trois événements. Il est donc impossible de produire le spectacle que nos fans méritent. La sécurité de nos fans et de notre équipe est primordiale et nous ne pouvons la garantir pour tout le monde sans que le promoteur ne remplisse ses obligations.»

Faux promoteur

Selon le site Web spécialisé dans l'industrie de la musique Pollstar, un promoteur prétendant représenter ArtBG a arnaqué des fans en promouvant les concerts sans payer ni Enrique Iglesias, ni son équipe, ni les exploitants de salles. Les liens pour acheter des billets sur le site ArtBG ne fonctionnent pas.

Dans sa déclaration à Bilesu Serviss, l'équipe d'Enrique Iglesias a promis qu'eux-mêmes et ceux qui avaient travaillé sur ces dates étaient pleinement «consacrés à ce que la partie responsable, ArtBG, soit tenue pour responsable de ses actes».

Ils se sont également engagés à réserver de nouvelles dates dans des endroits similaires. Un concert de Bryan Adams à Athènes, en Grèce, également organisé par ArtBG, s'est déroulé comme prévu lundi dernier.

Cover Media/CBO