Ariana Grande a annulé toutes ses rencontres de fans pour la partie européenne de sa tournée Sweetener. Dans un communiqué, Live Nation a justifié cette décision en expliquant que la chanteuse épuisée doit « préserver sa voix et son énergie».

Ariana Grande a annoncé qu'elle ne participerait pas aux rencontres de fans dans les coulisses de son Sweetener World Tour. La semaine dernière, la chanteuse de 7 Rings avait annulé une séance de rencontres qui devait avoir lieu avant son concert d’Anvers, en Belgique, expliquant aux fans : «Mon anxiété et ma dépression ont atteint un niveau record ces derniers temps... La décision la plus sage serait de ne pas faire d'essai sono avant le concert ou de rencontres de fans aujourd'hui et de préserver mon énergie pour le concert.»

Calendrier épuisant

Et dans une autre déclaration de Live Nation, il a été confirmé que la pop star avait choisi d'annuler toutes ses rencontres de fans prévues pour le reste de sa tournée à cause de son calendrier de tournée épuisant.

«Étant donnée la demande élevée, Ariana est ravie et honorée d'avoir pu ajouter des dates supplémentaires à sa tournée pour ses fans. Ce n'est pas quelque chose qu'elle considère comme acquis, ont-ils posté en ligne. Ces mois supplémentaires sur la route, cependant, ne sont pas seulement exaltants mais épuisants. Pour préserver sa voix et son énergie, nous avons le regret de vous informer qu'il n'y aura pas de rencontres de fans et d'essais sonos avant votre concert.»

Les conditions du 100%

«Cette décision n'a pas été prise à la légère et la dernière chose qu'elle souhaite, c'est de décevoir ses fans, mais quelque chose doit être sacrifié pour lui permettre de continuer à se donner à 100% lors de ses prestations.»

Ariana Grande poursuivra sa tournée en Europe jusqu’au 16 octobre, avant de traverser l’Atlantique pour entamer la partie américaine de son Sweetener World Tour qui se terminera le 22 décembre.