Invitée du «Club de l'été» jeudi dernier sur Europe 1, Estelle Denis s'est confiée sur sa passion dévorante pour Yannick Noah, son «idole d'enfance absolue».

«Il habitait à cinq kilomètres de chez moi en banlieue parisienne, et j'allais tout le temps chez lui, a-t-elle raconté. Je l'ai totalement harcelé, aujourd'hui ça ne serait plus possible, je pourrais faire de la prison.»

La journaliste se souvient notamment d'une journée où elle a enfin pu approcher l'ancien tennisman. «Un jour, il était chez lui, j'étais avec ma meilleure amie, il nous a offert des raquettes, extraordinaire. J'étais tellement contente», s'est-elle rappelée. Un beau moment pour l'adolescente qu'était Estelle Denis, mais qui lui a valu d'être réprimandée par ses parents pour son absence prolongée.

Des années plus tard, la présentatrice a reçu Yannick Noah dans l'une de ses émissions. L'occasion pour elle de l'interroger au sujet des ces souvenirs. «Je lui ai montré une pauvre photo où j'avais des lunettes, un appareil [...] Il m'a dit 'ah oui oui, je m'en rappelle très bien!' Tu parles, il ne s'en rappelait absolument pas», a-t-elle ironisé dans L'Equipe.

