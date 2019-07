Elle a beau être divorcée de David Hallyday depuis presque 20 ans, Estelle Lefébure se considère encore comme faisant partie du clan Hallyday.

«Aujourd'hui encore, il arrive qu'on m'appelle Estelle Hallyday. C'est du passé, mais j'en suis fière. C'est une dynastie dont font partie mes filles», explique la maman d'Ilona et Emma Smet à «Paris Match».

«Les Hallyday sont ma famille»

Malgré leur séparation, elle garde de bons rapports avec son ex-mari, David Hallyday. «Nous sommes très liés avec David. Il n'y a jamais eu de mésentente entre nous. Nous avons élevé nos filles avec les mêmes valeurs. Encore maintenant, les Hallyday sont ma famille», a-t-elle confié.

Hors de question, en revanche, de prendre parti dans le conflit qui oppose David Hallyday et sa demi-sœur Laura Smet à Laeticia Hallyday.

Estelle Lefébure, 53 ans, a été mariée au fils de Johnny Hallyday entre 1989 et 2001. Elle a ensuite été mariée à l'animateur Arthur entre 2004 et 2008 et est actuellement en couple avec le restaurateur Pascal Ramette, avec qui elle a un enfant de 8 ans, Giuliano.