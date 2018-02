Il y avait 12 femmes et 11 hommes en lice pour remporter le titre de la plus belle et du plus beau romand, lors du gala qui a eu lieu samedi 24 février au Théâtre de Beaulieu à Lausanne.

Ce sont finalement Genève et le Valais qui ont tiré leur épingle du jeu lors de l'élection de Miss et Mister Suisse romande 2018. La nouvelle reine de beauté est Margaux Matthey, genevoise de 20 ans, horlogère. Elle succède ainsi à Yasmina Assal, Miss Suisse romande 2017.

Le vainqueur, lui se nomme Lirim Ramosaj, ce Valaisan de 23 ans est mécanicien en maintenance automobile. Il succède à Joël Casella, Mister Suisse romande 2017.

Viennent ensuite

La 1ère dauphine Maé Meneghello, 20 ans, est étudiante en commerce et originaire du Canton de Genève, alors que le 1er dauphin Julian Agurcia, 25 ans, vient du Canton de Vaud et est agent de call center.

La 2ème dauphine Leidi Rocha - Tavares a 23 ans et travaille dans l’informatique, elle est genevoise tout comme son homologue masculin, Loris Zaiti Rocca âgé lui de 22 ans et étudiant en culture générale.

Enfin la 3ème dauphine, Vanessa Williams est âgée de 22 ans, cette genevoise est diplômée en graphisme. Christophe Humbert quant à lui est 3ème dauphin, originaire du Canton de Vaud, il a 30 ans et est conseiller en SAV.

Choisis par six personnalités

Pour les départager, le concours a fait appel à un jury constitué de six personnalités suisses, parmi lesquelles Ellen Batelaan, ancienne lauréate du concours et marraine de l’édition 2018, aujourd’hui présentatrice sur NRJ12. Eileen Hofer, cinéaste et journaliste indépendante. Ou encore Thomas Vouardoux, représentant Suisse au concours de Mister Europe. (nxp)