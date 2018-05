Plusieurs créateurs sont dans les listes des parieurs, mais au final, qui donc habillera la jolie actrice de «Suits» pour son mariage avec le prince Harry? Selon le «Daily Mail,» c'est la marque de haute couture Ralph & Russo qui a emporté la palme, après l'avoir déjà vêtue pour sa photo officielle de fiançailles.

Toujours d’après la publication britannique, cette robe aurait été faite à la main et serait ornée de perles. Une tenue royale pour le jour J, puisqu'elle aurait coûté la somme 150'000 francs suisses.

Des sources affirment que l’actrice portera deux robes. Une première pour la cérémonie à la chapelle Saint-Georges du château ainsi qu'à la réception qui suivra au Saint George’s Hall, et une seconde pour la fête privée avec les amis et la famille plus tard dans la journée.

Quelques créations du duo Tamara Ralph et Michael Russo

(Le Matin)