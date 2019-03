Rarement l'élimination d'un candidat de «Top chef» n'aura suscité autant d'émotion, parmi les membres du jury de l'émission de M6. Mercredi soir, au moment où la jeune Camille, 20 ans, perdait l'épreuve de «La dernière chance» face à Florian, Philippe Etchebest n'est pas parvenu à cacher son extrême tristesse.

«C'était la plus jeune, la moins expérimentée mais c'était finalement la plus décomplexée. T'avais pas peur et ça c'est une force que tu as», a lâché le chef multi-étoilé, la voix mal assurée et les larmes aux yeux. «Tu as apporté beaucoup à ce concours, beaucoup aux autres. Et puis à moi», a poursuivi Etchebest, bouleversé.

«J'ai gagné un chef»

«Je suis triste mais au fond de moi je suis la jeune cuisinière la plus heureuse du monde parce que ce qui m'arrive est quand même incroyable. J'ai peut-être perdu mais j'ai gagné un chef, a répondu Camille, en pleurs. Vous m'avez apporté beaucoup, énormément. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Je peux rentrer chez moi la plus fière du monde.»

Le Meilleur ouvrier de France de conclure: «Tu vas laisser un gros vide. Et je suis content de t'avoir rencontrée. »Puis Philippe Etchebest et Camille sont tombés dans les bras l'un de l'autre, sous les applaudissements de tout le jury.

Un instant déchirant dans «Top chef». (M6) (Le Matin)