Hospitalisé en urgence dans la nuit de samedi à dimanche, après un concert donné à Roubaix (F), Etienne Daho a donné de ses nouvelles. C'est sur les réseaux sociaux que le chanteur a voulu rassurer ses fans.

Revenant sur la soirée de samedi, Daho explique qu'avant le concert: «Je me prépare, mais je ne me sens bizarrement pas très bien. Je ne suis pas du genre à écouter mes petits bobos. J’occulte et je trace.»

Et de détailler qu'après le concert, sans préciser la nature de son mal, Etienne Daho était au bout du rouleau: «Vraiment je ne peux pas. Je ne me sens pas bien et prends la décision d’aller aux urgences. J’en profite pour remercier tout le personnel soignant de s’être si bien occupé de moi. Admiration, gratitude sans bornes et soutien à eux.»

Il raconte, amusé: «À mon réveil des centaines de mails et de messages affolés de famille et d’amis qu’il faut rassurer. Le poison de l’époque. L’infox choc. Je suis hospitalisé, dans le coma, blah... blah... blah...» Il conclut: «Sorry guys. Not dead yet» (Désolé les gars. Pas encore mort)!

Pour l'heure, on ne sait pas si Etienne Daho pourra honorer ses concerts prévus à Chambéry le 21 décembre, à la salle Pleyel à Paris le 23 décembre et à l’Olympia le 25 janvier.



L.S.