Quand Lio est devant une caméra, on ne sait jamais à quoi s'attendre. La Belge était l'une des invités aux «Enfants de la musique» sur France 3. Animée par Bruno Guillon, l’émission consiste à revenir sur des tubes qui ont marqué l’histoire de la chanson française.

Vers 23h00, Lio a décidé de se déchaîner lorsqu'elle entend «Tomber la chemise» du groupe Zebda. «Je vais le faire, je vais tomber la chemise.», a-t-elle dit à son acolyte, Frédéric François, tout en essayant de défaire sa robe cache-cœur. Ni une, ni deux, la chanteuse de 57 ans dévoile une partie de sa poitrine.

À la vue de cette nudité Vitaa et Augustin Galiana ont été étonnés, tout comme l'ancienne Miss France Camille Cerf également invitée. Le présentateur de la soirée et Gil Alma se sont alors mis à quatre pattes par terre, se prosternant devant Lio et Frédéric François, qui a tenté tant bien que mal de cacher sa poitrine avec un vinyle.

Très amusée par sa prestation, l'ancienne jurée de la «Nouvelle Star» a également publié la séquence sur son compte Instagram.

