Eva Longoria va pimenter sa vie en dehors de Hollywood en lançant sa propre sauce salsa! Eva's Kitchen Cantina StyleSalsa est un projet commun entre elle et une marque familiale de l'Arizona appelée FoodStory Brands.

La recette de l'actrice est tirée de la recette de sa famille, un travail d'amour. «Etant native du Texas et ayant grandi dans une famille latino pleine de cuisiniers passionnés, j'ai évolué dans les odeurs de coriandre, d'oignons, de piments et de tomates braisées, a-t-elle expliqué à «WENN». J'ai hérité cet amour familial pour une salsa bien fraîche, et à la maison, mon mari et moi en mangeons avec tout: des œufs, du poulet, des salades, des tacos, et même de la pizza! Et comme tout le monde, je n'ai pas toujours le temps de faire ma salsa moi-même. Alors on a adapté l'une des recettes de ma famille avec l'équipe de Fresh Cravings (chez FoodStory), pour que vous puissiez avoir une salsa authentique, qui soit aussi proche du fait maison que possible.»

Sa recette est «riche et fumée, dérivée des piments chipotle, jalapeno, cayenne et Anaheim, de légumes frais et de tomates de vigne au goût le plus robuste». Ce n'est pas la première fois qu'Eva Longoria collabore avec la marque. Ils ont déjà sorti un gâteau, lui aussi inspiré d'une recette familiale, le Longoria's Tres Leches Cake. (Le Matin)