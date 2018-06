«Bonjour à tous! Je vous présente Santiago Enrique Baston. Merci à tous d'avoir inondé mon fils de vos messages chaleureux!» Eva Longoria a posté ce message pour accompagner la première photo qu'elle a posté de son fils sur Instagram jeudi, deux jours après avoir accouché. Mais ce n'est pas tout.

Maman pour la première fois à 43 ans, l'ex star de «Desperate Housewives» a surtout utilisé ce post pour dénoncer la politique de Donald trump et pour encourager ses followers à faire des dons pour aider les familles de migrants dont les enfants sont séparés des parents.

«À la lumière de la naissance de mon fils, je voulais attirer votre attention sur les familles qui ont été séparées à la frontière, a-t-elle écrit. Ayant mon fils à côté de moi, je ne peux pas imaginer qu'il me soit enlevé. Les familles doivent rester ensemble et c'est pourquoi nous devons faire tout ce que nous pouvons pour les réunir. C'est la raison pour laquelle je soutiens @raicestexas (Centre de réfugiés les aidant en matière d'éducation et de services juridiques) et @aclu_nationwide (American Civil Liberties Union) afin d'aider à financer une aide juridique pour les familles séparées.»

Dans son post, Eva Longoria fait référence à la politique migratoire du président Trump, qui a provoqué une vague d'indignation mondiale. Depuis début mai, les enfants mineurs étaient systématiquement séparés de leurs parents. Dans un surprenant volte-face, le président américain a annoncé mercredi qu'il mettait fin aux séparations des familles de migrants arrivées illégalement aux Etats-Unis.

(Le Matin)