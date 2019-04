Eva Mendes ne voulait pas d’enfants avant de rencontrer l’homme de sa vie, à savoir Ryan Gosling. Alors qu’ils ont commencé à sortir ensemble en 2011 après s’être rencontrés sur le tournage de« The Place Beyond the Pines», les deux stars partagent aujourd’hui deux enfants, Esmeralda, 5 ans, et Amada, 2 ans.

En effet, Eva Mendes avait déclaré par le passé ne pas ressentir un besoin urgent d’avoir des enfants. Mais comme elle l’a confié lors d’un entretien accordé à «Women’s Health», l’actrice s’est depuis largement ravisée. «C’était la chose la plus éloignée de mon esprit», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’avant Ryan Gosling elle ne se voyait pas devenir mère. «Ryan Gosling est arrivé. Je veux dire, le fait de tomber amoureuse de lui. Puis ça a fait sens pour moi d’avoir… pas des enfants mais ses enfants. C’était très spécifique pour moi», a-t-elle expliqué.

Naissance restée secrète

L’actrice et créatrice de vêtements aborde rarement le sujet de son couple, et elle et son compagnon ont même été jusqu’à garder secrète la naissance de leur première fille pendant plusieurs mois. Mais elle a accepté de faire une petite exception ici. «On commence seulement à sortir du mode survivant. Je commence à me sentir de nouveau comme une personne», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait pu compter sur l’aide de sa famille et de celle de Ryan Gosling. «Mon coeur va vers les femmes qui font ça toute seule, a continué Eva Mendes. A la base, je viens d’un foyer monoparental; et même si j’aime mon père, ma mère a largement élevé seule quatre d’entre nous. Chaque jour est une véritable expérience d’apprentissage – ils vous mettent à l’épreuve de tellement de manières. Je suis leur mère. Je dois les élever, et, je l’espère, c’est ce que je fais la plupart du temps. Mais parfois ça rend vraiment fou.» (Le Matin)