Chaque année, «GQ» élit l’homme le plus stylé des douze mois écoulés. Mais à l’approche de 2020, le magazine voit plus grand et entend sacrer le plus stylé de la décennie. 16 finalistes ont été choisis par le «GQ» original, la version américaine. Et on y trouve Roger Federer.

Le Maître côtoie quelques jolis noms: Ryan Gosling, Kanye West, David Beckham, LeBron James, Shia LaBeouf, Pharrell Williams. Le champion est d’ailleurs le seul non anglo-saxon de la liste — avec éventuellement l’acteur franco-américain Timothée Chalamet, mais qui fait surtout carrière aux États-Unis.

Du niveau de 007

Pourquoi Federer? Pour ses différentes tenues blanches portées à Wimbledon, est-il indiqué. «Il ne s’agit d’ailleurs pas tant de ses vêtements eux-mêmes que de la manière vertueusement détendue et prodigieusement confiante avec laquelle il se déplace avec», écrit «GQ». Qui glisse encore qu’on parle d’un porteur de smoking «du niveau de James Bond».

Roger Federer vu par GQ

Le vainqueur sera désigné par les votes du public, recueillis sur Instagram. Précisons que le «format» de cette compétition stylée semble favoriser le champion. Il s’agit en effet d’une série de confrontations entre deux hommes. Puis celui qui récolte le plus de voix se qualifie pour le tour suivant. Comme ils sont 16, nous en sommes aux huitièmes de finale. Rog est opposé au rappeur américain A$AP Rocky.

Pour voter, c’est par là.

R.M.