Roger Federer n'habite plus à Wollerau (SZ) les rives du lac de Zurich. Le Bâlois a quitté la commune connue pour être un paradis fiscal pour s'établir à Valbella, dans les Grisons, dans une demeure estimée à 6 millions de francs, révèle la Südostschweiz vendredi.

Le champion avait déplacé ses papiers en 2008 d'Oberwil (BL) à Wollerau. Il y possédait une maison qui est aujourd'hui en vente pour 5,4 millions de francs. Il avait en outre acheté en août dernier 1200 m2 de terrain qui ont déjà trouvé preneur en mai dernier, selon le journal.

Résidence de luxe

Federer va donc habiter à Valbella, près de Coire, dans une demeure sise sur une parcelle de 8000 m2 qu'il avait achetée en 2008 déjà. A l'époque, s'y trouvait la villa Crap Curver, un bâtiment de 40 ans que Federer avait fait raser pour y construire deux chalets mitoyens, l'un pour lui et sa famille directe, l'autre pour ses parents.

Selon la Südostschweiz, la nouvelle demeure du Bâlois est un petit bijou et propose de nombreux atouts. Elle comprend 3 étages et un garage qui peut accueillir 9 voitures. La maison offre en outre une cuisine de 60m2 avec une longue table à manger pour toute la famille et les invités. A l'étage se trouvent les chambres, dont une suite parentale de 67 m2 avec cheminée.

Le salon est immense et comprend une salle de TV adjacente pour regarder le sport en toute tranquillité. La demeure comporte aussi un espace cinéma de 60m2 au sous-sol. Il y a également une salle de loisirs de 100m2 avec des tables de billard et de ping-pong, une salle de fitness et wellness, un hammam, un sauna et une salle de massage, toujours au sous-sol. Le bien est complété par une piscine, un espace détente de 150m2 que devraient adorer Mirka et les enfants. Il offre enfin une magnifique vue sur le lac Heidsee.

