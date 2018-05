Il l'accompagnait depuis douze ans: le 15 mai 2018, Florence Foresti a dû dire au revoir à Bernie, son chien. Une semaine plus tard, l'humoriste a rendu hommage à son bouledogue anglais sur Instagram en postant une photo d'un pendentif sur lequel est inscrit le nom de son compagnon à quatre pattes.

Très attachée à Bernie, Florence Foresti a écrit tout ce qu'elle avait fait avec lui pendant toutes ces années et a conclu son message par «je t'ai aimé à mort et je t'aime encore».

Si l'humoriste postait des photos de son chien sur Instagram, c'est sur Twitter qu'il prenait le plus de place. En description du compte Florence Foresti, il est ainsi noté: «ma conne de mère ne tweete pas. J'ai donc pris possession de ce compte. Bernie, chien de star». Et il était en effet possible de suivre la vie trépidante de la boule de poils, entre séances de gym et voyages en TGV.

(Le Matin)