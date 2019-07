Nicole Kidman n'est pas très à l'aise depuis que son mari Keith Urban a fait comprendre qu'elle était «folle de sexe».

L'actrice de 52 ans est mariée avec le chanteur de country depuis 2006, et manifestement, ils ont une vie sexuelle très active et épanouie. Dans son morceau «Gemini», l'artiste chante notamment: «c'est une folle au lit mais un génie dans sa tête».

Une révélation qui n'a évidemment pas manqué de gêner la star. «Je ne veux pas le censurer, mais c'est embarrassant. Enfin bon, c'est toujours mieux qu'il dise ça plutôt que «Oh mon Dieu je m'ennuie. Fais un effort Nicole!», a-t-elle déclaré, hilare, dans l'émission «The Kyle and Jackie O Show» lundi dernier.

Plus loin dans la chanson, Keith Urban affirme aussi: «Elle me réveille au milieu de la nuit pour faire l'amour». Et cette fois-ci, l'actrice d'«Eyes Wide Shut» a refusé de répondre quand on lui demandait si c'est vrai. «Euh pardon? Vous inventez, Kyle! Taisez-vous. Je ne répondrai pas, je suis outrée», a-t-elle répondu avec ironie au présentateur Kyle Sandilands.

Nicole Kidman a récemment été aperçue dans la deuxième saison de «Big Little Lies», dont le dernier épisode a été diffusé aux Etats-Unis ce dimanche dernier.