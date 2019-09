Gros coup dur pour «Fort Boyard»: Mister Boo, l'adversaire masqué et musclé du jeu, a été condamné le 17 septembre à un an de prison avec sursis et à une mise à l'épreuve de cinq ans pour trafic de produits interdits.

Depuis 2013, Cyril André, de son vrai nom, campe ce personnage sur France 2. Il avait expliqué avoir gagné 40 kilos de muscle pour atteindre ses objectifs physiques. A-t-il vraiment réussi à se sculpter ce corps uniquement avec du sport? Apparemment pas. En effet, l'homme de 34 ans avait pour habitude de consommer des substances interdites qu'il commandait en Grèce ou encore en Slovaquie.

Il commandait avec le nom de ses parents

Depuis quelques années, Mister Boo s'était donc lancé dans le trafic de produits illégaux pour entrer dans ses frais, commandant régulièrement au nom de ses parents pour revendre ensuite ses produits à ses amis. Dopants, anabolisants, stéroïdes... Petit à petit, Monsieur Muscles s'est fait une clientèle d'une trentaine de férus de culturisme, comprenant certains de ses amis ou de simples connaissances qu'il croisait à la salle de sport.

Non content d'être «uniquement» commerçant, il se faisait aussi passer pour un pharmacien et donnait chaque jour des conseils de posologie à ses consommateurs, sans aucun diplôme. D'après France Bleu, les marges dégagées lui ont rapidement permis d'acheter deux maisons et de s'investir encore plus dans sa passion. Mais c'était sans compter sur le fisc, qui le rattrape et lui fait vendre ses acquisitions immobilières. Sans parler de sa santé, qui se détériore au fil des mois

L'émission a réagi

Contactée par «Télé Loisir»s, la production de «Fort Boyard» a réagi: «Cette condamnation va entraîner des discussions avec Cyril André concernant son avenir au sein de l'émission. Nous avons également découvert qu'il utilisait l'image de l'émission dans le cadre de la promotion de sa boutique sans notre accord.»