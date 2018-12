L’acteur Alfonso Ribeiro a décidé d’attaquer les créateurs du célèbre jeu vidéo «Fortnite» après que ceux-ci ont utilisé la «Carlton Dance» dans leur jeu, danse qu’il a créée pour le «Prince de Bel-Air», série dans laquelle il jouait Carlton Banks. Selon The Blast, dans «Fortnite», la danse est appelée «The Fresh Emote», et ressemble fort à celle de l’acteur.

«De nombreux joueurs ont immédiatement reconnu cette danse comme étant celle d’Alfonso Ribeiro, peut-on lire dans la plainte. En effet, en appelant la danse «Fresh» («Le prince de Bel-Air» s’appelle en anglais «The Fresh Prince of Bel-Air»), Epic a intentionnellement induit une connexion directe entre cet achat et la série dans laquelle la danse a débuté. Cette connexion implique qu’Alfonso Ribeiro serait en accord avec le produit vendu.» L’acteur demande donc des dommages et intérêts, qui n’ont pas été précisés dans la plainte.

Il s’agit de la deuxième star à attaquer Epic en justice pour le même motif. Le rappeur 2 Milly s’en prend également à l’éditeur de jeux vidéo, les accusant d’avoir copié sa danse «Milly Rock», en la renommant «Swipe It».

(Le Matin)