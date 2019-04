Si une célébrité accepte de se rendre chez Patrick Sabatier sur C8, elle doit s'attendre à quelques larmes. Cyril Hanouna a été le premier à se mettre à nu en janvier dernier, alors que ce samedi 6 avril, c'était au tour de Franck Dubosc.

L'humoriste de 55 ans était prêt à se dévoiler, mais peut-être pas au point de finir en pleurs sur le plateau. Le présentateur a fait apparaître à l'écran, dès les premières minutes, l'un de ses poèmes écrit alors que Dubosc n'avait que 8 ans.

«Je ne parle jamais d'elle»

Un joli texte simplement intitulé «L'amour d'une mère». Alors que les deux hommes discutaient de l'amour paternel, l'acteur a révélé qu'il avait écrit ses mots touchants dans un moment très difficile. «Ma mère a été malade longtemps, a-t-il confié avant de fondre en larmes. Je ne parle jamais d'elle en fait. Je ne vais pas chialer dans ton émission parce que je le fais tout le temps…»

L'évocation de cette période douloureuse fait aussi remonter des souvenirs de sa difficile relation avec son papa, décédé en 2002: «A ce moment-là, c'est mon père qui nous élève... Il est avec nous tout le temps... et je ne lui ai pas rendu ça. Tout cet amour qu'il nous a donnés parce que maman était à l'hôpital. Je suis père, donc je sais ce que c'est l'ingratitude des enfants. Et on a été, en tout cas moi, ingrats! Pour moi, c'était normal que lui soit là, travaille, vienne nous chercher.» Une attitude qu'il regrette beaucoup aujourd'hui.

(Le Matin)