Que se produit-t-il quand une artiste peu prude fait monter sur scène un fan, saute à son cou, enserrant sa taille entre ses jambes de guêpe, et que ce dernier se trouve à la fois un tantinet déstabilisé et un peu trop au bord du précipice? Une grosse chute, très inquiétante. C'est ce qui c'est passé jeudi à Las Vegas, ville néon dans laquelle l'artiste à pris ses quartiers. «On pouvait légitimement croire qu'elle était morte» a écrit un spectateur très inquiet sur un forum, rapporte BBC.com.

Le fan ainsi invité s'appelle Jack. Il n'avait pas prévu d'entraîner Lady Gaga dans une chute qui s'est heureusement révélé sans gravité. La chanteuse et son chevalier trébuchant ont été relevés par le service d'ordre puis ont pu remonter sur la haute scène.

«Il n y'a pas de problème, a-t-elle dit, la seule chose qui ne va pas est qu'il faudra faire installer des escaliers au pied de cette satanée scène pour que je puisse remonter plus facilement.»

L'artiste s'est ensuite employée à consoler Jack, visiblement très ému après l'accident: «Ne vous en faites pas. Tout va bien. Ce n'est pas de votre faute, a-t-elle déclaré. Pouvez-vous me promettre une chose? De ne pas vous blâmer pour ce qui est arrivé?»

La star a pu ensuite interpréter «Million Reasons» avec Jack à ses côtés. «Nous étions comme Jack et Rose dans «Titanic», a commenté Lady gaga. On n'aura pas volé une bonne tasse de thé après ça.»

Lady Gaga fell off the stage and then proceeded to kill the Bad Romance choreography like nothing ever happened. The level of professionalism... far too much! pic.twitter.com/X6EFxhlGIL