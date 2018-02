RIP. La chienne de Khloé Kardashian, Gabanna, est morte lundi 29 janvier 2018, à l'âge de 14 ans. Et la soeur de Kim et Kourtney lui a rendu un vibrant hommage sur Instagram.

«La nuit dernière, ma chère Gabanna est partie», a écrit la jeune femme. «Elle était plus qu'un animal de compagnie. Elle était mon premier enfant, ma compagne et mon amie. Elle était incroyable. Elle a fait en sorte que je ne me sente jamais seule durant les moments de solitude. La maison ne sera plus jamais pareille».

«Je n'ai jamais pensé que je serais si dévastée par la perte d'un chien», a ajouté Khloé. «Mais 14 ans, c'est un long moment ensemble. Elle a eu un rôle important dans ma vie et je lui en suis à tout jamais reconnaissante. Je t'aime Goober! Je ne t'oublierai jamais!».

La jeune femme devrait cependant vite se consoler: enceinte de son petit ami Tristan Thompson, elle devrait accoucher dans deux mois. (Le Matin)