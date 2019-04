Ce mardi 9 avril sur Europe 1, Gad Elmaleh s'est défendu d'avoir copié d'autres artistes, notamment américains. L'humoriste de 47 ans dit qu'en écrivant un sketch, un comédien de stand-up prend une situation donnée, et qu'elle n'est qu'un «point de départ».

«Ce n'est pas la même vanne, c'est une observation qui n'appartient à personne. C'est un point de départ et après, libre à toi de dire ce que tu veux là-dessus. Un mec bourré qui titube ça ne t’appartient pas. Sinon un mec déposerait la vie. Personne ne parle plus d’amour, de sexualité, d’être bourré, de voyager...»

Interrogé par Nikos Aliagas, il lui demande alors si «c'était quelque chose que les humoristes, entre eux, toléraient, savaient.» «Ouais», répond l'intéressé. «Je pense que ça change, mais c'est normal. Je pense qu'il faut l'accompagner, et pas se battre contre.»

«Tu veux voler haut, loin, vite, et il y a des turbulences»

«Mon métier d'humoriste ne se résume pas à une liste de blagues, ce qu'on propose c'est un regard, une vision du monde, c'est un univers», précise-t-il. Avant de laisser entendre que les accusations de plagiat ne sont, finalement, que le revers du succès: «C'est normal. Tu veux voler haut, loin, vite, et il y a des turbulences. Comme dirait ma mère: «Tu veux faire le tour du monde, tu veux aller chez Jimmy Fallon et tu veux qu'on te dise bravo et qu'on te laisse tranquille?»

Pour rappel, tout a commencé lorsque le YouTubeur CopyComic a mis en lumière des similitudes entre ses sketches et ceux d'autres artistes de stand-up. Il avait réussi à faire supprimer les vidéos compromettantes de Twitter mais le site a finalement fait marche arrière en les remettant en ligne. (Le Matin)