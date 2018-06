Le tournage du second film consacré entièrement à Wonder Woman se poursuit à Los Angeles. Eagle Eyes in DC et Hollywood Pipeline ont dévoilé des vidéos où l'on peut voir Gal Gadot en action.

L'actrice a d'ailleurs posté elle-même une autre vidéo sur son compte Twitter. On peut constater notamment que Steve Trevor (joué par Chris Pine), compagnon de la super-héroïne, n'est pas au mieux de sa forme.

Mieux encore, les studios Warner ont publié la première photo officielle de «Wonder Woman 1984». A savoir, Gal Gadot dans son nouveau costume.

Réalisé comme le premier épisode par Patty Jenkins, «Wonder Woman 1984» sortira le 30 novembre 2019 dans les salles romandes.

Tournage de «Wonder Woman 1984»

Gal Gadot and Chris Pine (between the gray and light blue cars) filming #WonderWoman1984 between the Navy Memorial and the Archives pic.twitter.com/GWA6pFkuXD — Eagle Eyes in DC (@eagleeyesinDC) 16 juin 2018

LOOK AT THEM LAUGHING AND HAVING FUN UGH THEY HAVE MY HEART BYE pic.twitter.com/9NgNXYLV3C — gal gadot ? (@loveforgal) 17 juin 2018

(Le Matin)