Gal Gadot voyagerait en avion privé dans le but d'éviter de contracter la COVID-19. Selon TMZ, les patrons de Netflix ont insisté pour que l'actrice et ses costars de «Red Notice», Dwayne Johnson et Ryan Reynolds, évitent les voyages commerciaux alors que l'épidémie de coronavirus s'étend dans le monde entier. Le service de vidéo à la demande aurait fourni des jets privés vers et depuis les lieux de tournage de la série pour s'assurer que celle-ci soit bouclée dans les délais.

Bien que cette initiative puisse garantir qu'elle ne tombe pas malade, voilà qui tranche avec ce que la star de «Wonder Woman» avait déclaré à «People» sur sa volonté de mener une vie plus respectueuse de l'environnement pour ses filles Alma, 8 ans, et Maya, 2 ans.

«Nous nous assurons de recycler»

«Je pense qu'être un exemple, réellement passer à l'action et leur montrer comment cela doit être fait est une excellente chose, car dans ce cas, tout cela est intégré à leur vie, avait-elle confié. Donc, nous nous assurons de recycler et de ne pas utiliser de sacs en plastique, de ne pas voyager en jet (privé) lorsque nous faisons la promotion de films, nous nous assurons de redonner autant que possible au monde dans lequel nous vivons.»

Dans «Red Notice» un agent d'Interpol est chargé de capturer le voleur d'art le plus recherché au monde. Le film devrait sortir en 2021.

Cover Media