Le boxeur Floyd Mayweather Jr, dit «Money», vient de mettre un crochet du droit à George Clooney dans la liste des célébrités les plus riches, établie par le magazine «Forbes».

«Money», avec 285 millions, dépasse de 46 millions de dollars Monsieur Nespresso, qui occupe une honorable deuxième place, grâce non pas au café mais à sa marque de tequila, qui a rapporté 700 millions de dollars, à partager avec ses deux associés.

Le bronze à Kylie Jenner

La médaille de bronze, elle, est décernée à Kylie Jenner, dont la fortune est estimée entre le 1er juin 2017 et le 1er juin 2018 à 166,5 millions de dollars. Mais la plus jeune du clan Kardashian devrait monter sur un autre podium érigé par «Forbes», celui de «la plus jeune milliardaire autodidacte».

Parmi les autres célébrités, on retrouve Dwayne John­son en 5e position avec ses 120 millions de dollars, tandis que U2, Coldplay, Ed Sheeran et les footballeurs Lionel Messi et Cristiano Ronaldo complètent le top 10.

Federer, unique Helvète et 23e

L’unique Helvète à figurer dans le classement, c’est Roger Federer, qui doit se contenter d’une 23e place avec des revenus évalués à 77,2 millions de dollars. Reste que les femmes ne sont pas légion parmi les célébrités fortunées. Hormis Kylie Jenner, et l’auteur et star de télévision Judy Sheindlin (4e), les femmes sont seulement 17 dans le top 100 du classement.

On y retrouve Katy Perry (19e), Taylor Swift (21e), Kim Kardashian (30e), Beyoncé (35e), J.K. Rowling (42e), Pink (45e) ou encore Rihanna (84e). À souligner encore que l’ancien Beatle Paul McCartney (51e) est la personnalité la plus âgée du classement. Le Britannique, 76 ans, a empoché 47,5 millions de dollars. (Le Matin)