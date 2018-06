Dans le monde parfois très concurrentiel du cinéma, Franck Dubosc et Gérard Darmon faisaient figure de grands potes. Depuis de nombreuses années, les deux comédiens entretenaient des rapports franchement amicaux.

En début d'année, l'émission «Une ambition intime» consacrée à Dubosc, sur M6, renforçait cette impression, tant les compères partageaient une réelle affection, l'un pour l'autre.

Sur grand écran, Darmon et Dubosc ont enchaîné les succès, à l'image de «Bienvenue à bord», «Bis» ou encore «Tout le monde debout». Et c'est bien durant le tournage de ce dernier film, gros succès sorti voici quelques semaines, que les rapports entre Franck et Gérard ont tourné au vinaigre.

Invité de l'émission «L'heure des pros» sur CNews lundi matin, Gérard Darmon a révélé qu'il n'avait pas encore vu «Tout le monde debout». Feignant la surprise, le présentateur Pascal Praud lui a demandé s'il comptait se rendre en salle pour le voir: «Pas encore. J'irai un de ces quatre», a indiqué le comédien, visiblement contrarié.

Praud a alors évoqué des tensions survenues durant les prises de vues: «Parfois les tournages sont rudes. Parfois, on enlève une scène au montage et on n'est pas content... Donc, du coup, on est un poil fâché», a expliqué le journaliste manifestement au courant de l'affaire. «Par exemple...», a alors lâché laconique Gérard Darmon. Brouille durable ou petite fâcherie momentanée? L'avenir le dira.

(Le Matin)