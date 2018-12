Gérard Lanvin avait déjà été victime d’une usurpation d’identité en 2013, lorsqu’une lettre avait circulé, assurant qu’il l’avait écrite à l’attention du président français de l’époque, François Hollande. Cette même lettre a été retravaillée, cette fois pour s’adresser à Emmanuel Macron et son gouvernement. Une nouvelle fois, l’acteur a décidé de porter plainte.

«Je viens d’être mis au courant de l’existence d’une lettre à tendance politique, circulant sur Internet et signée de mon nom. Ceux qui me connaissent et qui connaissent par conséquent mon indépendance politique ont immédiatement compris qu’il ne s’agissait bien sûr pas de mon genre d’attitude, ni de mon style d’écriture. Je démens totalement cette possibilité et, sur mon honneur, affirme que cette lettre et ses propos ne sont pas de moi», a-t-il fait savoir, ainsi que le relaye Le Figaro.

Capture d'écran Libération