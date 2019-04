La semaine dernière, sur le plateau de l'émission britannique «Piers Morgan's Life Stories», Mel B a révélé avoir eu une relation d'un soir avec Geri Halliwell, alias Ginger Spice. «Elle va me détester parce qu'elle est devenue toute chic dans sa maison de campagne avec son mari. Mais c'est un fait. C'est arrivé, tout simplement, et nous en avons ri, c'était tout. Nous étions meilleures amies», avait-elle avoué.

Mel B avait ensuite ajouté qu'elle espérait que Geri Halliwell ne démentirait pas l'histoire... mais c'est aujourd'hui chose faite. Dans un communiqué de presse, l'ex-Spice Girl a déclaré qu'elle n'avait jamais eu de relation avec son amie. «C'est très décevant de lire à nouveau toutes ces rumeurs, en particulier à l'occasion de la fête des mères», a-t-elle fait savoir.

La tournée a toujours lieu

«Elle aimerait que vous sachiez que ce qui a été rapporté récemment est tout simplement faux et a été très préjudiciable pour sa famille», a-t-elle fait savoir.

Malgré ce petit incident, la réunion des Spice Girls n'est pas compromise. «Geri veut aller de l'avant et a hâte de revoir les filles et les fans en tournée. Elle veut passer un bon moment avec tout le monde et créer de nouveaux souvenirs», conclut le communiqué. (Le Matin)