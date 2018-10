Que prend GiedRé en photo? À qui écrit-il? Quels comptes Instagram suit-il? Bref, que fait, comme vous, comme nous, l'humoriste avec son téléphone portable? Vous le découvrirez dans ce rendez-vous vidéo de l'interview mobile.

Nous avons rencontré la chanteuse d'origine lituanienne le 6 octobre dernier à Lausanne, où elle se produisait à Ainsi Soit'L, un festival d'artistes féminines. Elle qui rêve de pouvoir «Pisser debout» ou qui raconte avec une fausse candeur comment un mariage vire au cauchemar pour l'une des invitées, qui subit un viol collectif, ne se définit pas comme féministe. «Je me considère comme normale. Vouloir l'égalité des salaires, c'est être normale. C'est dans ce sens-là que je dis ne pas être une féministe, explique-t-elle. Mais je sais qu'on a toujours envie que je fasse flotter le drapeau du féminisme parce que je chante des trucs sur les nanas. Mais j'écris sur ce que je connais.»

«Je suis assez pudique»

GiedRé ne parle pourtant jamais d'elle dans ses morceaux. «Si j'en avais eu envie j'aurais fait de la télé-réalité, rigole-t-elle. Je pense que ça demande plus de courage de raconter sa vie et moi je suis assez pudique. Je vis avec moi-même depuis trente-deux ans, je préfère parler d'autres gens que de moi.»

C'est ce qu'elle fait d'ailleurs très bien dans son dernier album et spectacle «GiedRé est les gens», suite de portraits d'un maton, d'un chanteur ou d'un adepte de jeux de régression.

On se quitte en lui faisant le signe de ralliement de ses fans: c'est un anus qu'ils font avec les doigts. Stupeur: «J'ai découvert que c'était aussi le signe que font les suprématistes blancs, révèle-t-elle. L'enfer! On n'est pas bien! Mais l'anus sera toujours plus fort! Et je me dis qu'ils font en réalité des autoportraits.»

