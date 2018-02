New York

Critiquer le physique de Gigi Hadid? Mauvaise idée! La jeune femme de 22 ans n'est pas du genre à se laisser faire. Quand elle a vu sur les réseaux sociaux que des internautes l'avaient jugée trop maigre à la Fashion Week de New York, la belle a pris son plus beau clavier pour leur fermer leur clapet sur Twitter.

Dans une série de messages, Gigi a expliqué que si son corps avait beaucoup changé depuis le moment où elle avait commencé à défiler, il y a cinq ans, c'est parce qu'elle souffre de la thyroïdite de Hashimoto, une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque la glande thyroïde. «Ceux qui me trouvaient trop grosse pour être mannequin à l'époque voyaient des inflammations et de la rétention d'eau provoquées par cette maladie», a écrit l'Américaine.

Si elle est aujourd'hui nettement plus mince, c'est parce qu'elle suit un traitement qui lui permet de traiter le mal dont elle souffre. «J'ai toujours mangé de la même manière. Mon corps gère juste ça différemment maintenant que ma santé s'est améliorée. Je suis peut-être trop maigre, mais honnêtement, je n'ai pas envie d'être maigre. Cela dit, je me sens plus saine à l'intérieur», a-t-elle poursuivi. Elle a également nié prendre de la drogue.

Visiblement touchée par les commentaires dont elle a fait l'objet, la jeune femme a conclu en demandant aux gens d'avoir plus d'empathie les uns pour les autres: «Utilisez votre énergie pour élever ceux que vous admirez plutôt que pour être cruel envers ceux que vous n'admirez pas.» (Le Matin)