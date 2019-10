L'incident n'a pas été remarqué par tout le public, mais ceux qui l'ont vu ont été très surpris. Ce mardi, lors du passage final du défilé Chanel au Grand Palais, transformé pour l'occasion en toits de Paris, une jeune femme est sortie du public pour marcher avec les mannequins , selon une journaliste de l'AFP. Portant un tailleur en tweed et un chapeau évoquant le look classique de la maison française, elle est ensuite montée sur une terrasse improvisée pour poser face à la top Gigi Hadid. Après une mini-confrontation, Gigi Hadid a raccompagné l'intruse en dehors du podium.

#art8ambyfinale - A catwalk-crasher just invaded the finale of @CHANEL #SpringSummer2020 while striking a pose! Oh, and the model ushering her to get off the stage was @GiGiHadid. ???? by Varvara Film x Fashion To Max IG pic.twitter.com/zUN4sw0Cwf