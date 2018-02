«Plutôt nue qu'en fourrure»: depuis plus de trente ans, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) frappe toujours fort avec les stars qui se dénudent pour ses campagnes contre la maltraitance animale. L'actrice de «X-Files», Gillian Anderson, est leur dernière recrue. Elle a posé nue pour le nouveau visuel de l'association de défense des animaux. Une affiche de 20 mètres de haut sera posée à Manhattan pour l'ouverture de la Fashion Week ce jeudi 8 février 2018. La comédienne de 49 ans avait déjà retiré ses vêtements pour l'association de défense des poissons Fishlove.

Khloé Kardashian en colère

PETA, qui milite également pour le véganisme, peut toujours compter sur Pamela Anderson qui a prêté son corps à presque toutes leurs campagnes. Certaines stars n'ont en revanche pas tenu parole. En 1994, Naomi Campbell posait en tenue d'Eve avec d'autres top models. Mais elle a ensuite souvent enfilé des manteaux de fourrures, tant sur les podiums que dans sa vie privée.

Pareil pour Cindy Crawford, militante sur une affiche de 1994, et en manteau de fourrure en couverture du Vogue Russie en 2007. Le mannequin s'était défendue en expliquant qu'elle avait uniquement accepté de poser pour PETA afin de rendre service à un ami photographe. Quant à Khloé Kardashian, elle a quitté l'association après que sa soeur Kim a été enfarinée par un de ses membres à cause de son goût prononcé pour les peaux d'animaux.

(Le Matin)