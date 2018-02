Elle a été surnommée «la plus belle femme du monde» depuis son rôle dans «La Belle des belles» en 1955. Après plus de 65 rôles au cinéma et à la télévision, Gina Lollobrigida, 90 ans, a eu l'honneur de voir la Chambre du commerce de Hollywood lui décerner la 2628e étoile du célèbre Walk of Fame mercredi 1er février 2018.

L'actrice, née Luigia Lollobrigida le 4 juillet 1927 à Subiaco, en Italie, a débuté dans le showbiz avec le concours de Miss Italie 1947. Elle ne s'était classée que troisième, mais sa beauté et son potentiel avaient été remarqués. Gina tournera une demi-douzaine de films avant que son nom n'intrigue les producteurs hollywoodiens. C'est en 1953, avec «Plus fort que le diable» qu'elle devient une véritable star aux États-Unis. (Le Matin)