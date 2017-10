Tom Brady, le mari de Gisèle Bünd­chen, a été invité à la Maison Blanche le mois dernier, afin de fêter la victoire de son équipe, les New England Patriots, au dernier Super Bowl.

Mais selon la presse américaine, la top brési­lienne refuserait qu'il s'y rende. La raison? Donald Trump aurait voulu que sa fille sorte avec le joueur de foot­ball améri­cain.

En effet, en 2015, le président américain avait confié à Play­boy: «Je pense que c’est un grand person­nage. (…) C’est un gagnant. (…) C’est un super type, et je pense que lui et Ivanka ferait un couple génial. Ma fille a déjà quelqu'un, et elle est heureuse avec lui. Mais Tom Brady rendrait fier n’im­porte quel beau-père.»

Des propos que Melania Trump avait également confirmé à RadarOn­line: «Il a dit à sa fille "Il faut que tu le rencontres!" Mais elle n’en avait pas telle­ment envie.»

Pour rappel, Tom Brady et Gisele Bünd­chen ont deux enfants Benja­min et Vivan Lake. (Le Matin)