Samantha Ware, qui avait déjà qualifié Lea Michele de «méchante», a maintenant détaillé comment la star de «Glee» a fait de sa vie un enfer sur le tournage de la série. Cette dernière s'est excusée pour son mauvais comportement après que plusieurs de ses anciens camarades de casting l'ont accusée de harcèlement le mois dernier.

Samantha Ware a depuis suggéré que son ancienne co-star devrait faire un don à une organisation liée au mouvement Black Lives Matter pour se faire pardonner, et a donné plus de détails sur la façon dont l'actrice l'a tourmentée. «J'ai su dès le premier jour (que je ne l'aimais pas) quand j'ai essayé de me présenter. Il n'y avait rien de progressif. Dès qu'elle a décidé qu'elle ne m'aimait pas, c'est devenu très évident. C'est après ma première prestation que ça a commencé, le fait qu'elle m'ignore, les regards fixes, les regards, les commentaires murmurés, l'agressivité passive bizarre. Tout s'est accumulé», a-t-elle expliqué à «Variety».

Offensée involontairement

Samantha Ware admet qu'elle a essayé d'aborder le problème avec d'autres membres de la distribution, mais ils ont juste «haussé les épaules». «Personne ne mettait le holà , ce qui est un problème parce que ces attitudes contribuaient à perpétuer ces abus», a-t-elle ajouté.

L'actrice pense avoir offensé involontairement l'actrice principale de la série et que c'est la raison pour laquelle elle ne l'aimait pas. «Lorsque vous filmez une scène, parfois la caméra est sur vous et parfois non, mais vous devez tout de même être dans la scène, a-t-elle expliqué. La caméra n'était pas sur nous, donc ce n'est pas comme si nous devions être à fond dans notre jeu, mais apparemment, je faisais l'imbécile quand la caméra n'était pas sur moi, et elle a pris cela comme étant un manque de respect envers elle. Elle a attendu que la scène soit finie et a fait un geste «Viens ici», de la même façon qu'une mère appelle ses enfants... J'ai dit «Non», et c'est alors qu'elle a décidé de menacer de me faire perdre mon travail, et a dit qu'elle appellerait Ryan Murphy pour me virer. C'est effrayant. Toute la semaine, je pensais que j'allais probablement recevoir un e-mail et que je ne serais peut-être pas en mesure de finir les trois derniers épisodes, ou que je ne pourrais peut-être pas chanter une autre chanson.»

Menace de déféquer dans sa perruque

«Quand j'ai essayé de lui parler, elle m'a dit de la fermer. Elle a dit que je ne méritais pas d'avoir ce travail. Elle a expliqué qu'elle avait le contrôle. Et le truc, c'est que j'ai complètement compris ça, et j'ai était prête à dire: «C'est ta série. Je ne suis pas ici pour manquer de respect». Mais à ce moment-là, nous avions déjà dépassé le stade du manque de respect et elle abusait simplement de son pouvoir», a confié Samantha Ware.

L'actrice estime que Lea Michele est allée trop loin en menaçant de déféquer dans sa perruque, ce qu'elle avait révélé le mois dernier sur Twitter. «Elle a eu un problème parce que j'ai ri et c'est à ce moment-là que le commentaire: «Je vais chi** dans ta perruque» s'est produit. Certains ont ri et d'autres ont eu le souffle coupé. C'était mortifiant. Son but était de m'embarrasser. Les gens l'ont entendue, mais personne n'allait lui résister (...) Les femmes noires sont historiquement connues pour leurs perruques. Tout le monde s'occupait de ses affaires ou disait: «Je suis désolé, j'aurais aimé avoir le pouvoir d'arrêter ça, mais c'est juste comme ça, et c'est comme ça que ça se passe», ce qui veut dire que je n'étais pas la première personne a être dans cette situation... Est-ce que je pense qu'elle est raciste? Non. Lea a-t-elle des tendances racistes? Je pense que Lea souffre d'un symptôme lié au fait de vivre dans une industrie qui est adaptée aux blancs.»

Appel à la prudence

Heather Morris a également dénoncé le mauvais comportement de Lea Michele sur le tournage de Glee, mais a clairement indiqué qu'il était faux de dire qu'elle était raciste, tandis qu'un autre acteur de Glee, Iqbal Theba, a ajouté: «Être traité de raciste est un fardeau trop lourd et injuste pour la plupart d'entre nous, spécialement en ces temps difficiles. Alors, s'il vous plaît soyez compatissant, prudent et responsable avant d'accuser quelqu'un de cette horrible chose appelée racisme.»

Lea Michele n'a pas encore réagi à la publication de cet article.

Cover Media