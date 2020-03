Personne ne s'y attendait! Ce lundi 23 mars, Jean-Jacques Goldman a fait son retour sur les réseaux sociaux. Le chanteur de 68 ans a décidé de dire un grand «merci» à tout le personnel soignant qui se bat pour sauver des vies durant le confinement. Et c’est en chanson que l’artiste a décidé de faire sa belle déclaration.

L’ex-pilier de la troupe des Enfoirés a repris l’un de ses tubes, «Il changeait la vie». La star en a réécrit les paroles pour en faire une belle chanson hommage qu’Amel Bent a relayée sur son compte Instagram.

Sur la publication de la coach de «The Voice», les internautes ont pu apercevoir en vidéo et après des années de silence, Jean-Jacques Goldman en train de chanter. «C’est des pères et des mères, docteurs, brancardiers, aides soignantes, infirmières, agents de sécurité. Qui ont mille raisons de rester confinés, mais leurs propres raisons est de ne pas laisser tomber. Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur. Oubliant la fatigue, la peur, les heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à leurs tâches chaque jour, sans même attendre un merci, ils sauvent des vies», interprète-t-il.

Jean-Jacques Goldman a achevé sa prestation par un beau message: «Les chercheurs vont trouver, mais ils ont besoin de nous tous. Alors soyez prudents et soyez fiers.» Un titre qui a beaucoup plus aux internautes.

